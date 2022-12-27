Джесси Лингард раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за обращение к себе

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», раскритиковал клуб за обращение к себе.

«Я не знаю, в чём была проблема, была ли это политика или что-то ещё. У меня до сих пор нет ответа. Я даже не спрашивал. Я бы предпочёл, чтобы кто-то из уважения ко мне cказал бы: «Вот по этой причине ты не играешь», но я никогда этого не слышал. Это были ложные обещания.



Я усердно тренировался был внимателен, был готов к матчам. Когда ты усердно работаешь на тренировке и не играешь, это очень расстраивает. Этот матч станет шансом попрощаться с болельщиками, потому что я не получил этого. Это будет приятный момент, но мы хотим выиграть игру», — приводит слова Лингарда The Telegraph.

30-летний Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В своём интервью он рассказывает о сезоне-2021/2022, когда Джесси вернулся в команду после удачного выступления за «Вест Хэм».

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