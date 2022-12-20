Сергей Пиняев: в «Манчестер Юнайтед» общался с Лингардом, Погба и Матой

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вспомнил свои стажировки в английском «Манчестер Юнайтед».

«Уже много раз рассказывал про «Манчестер Юнайтед». Желаю всем там оказаться. Нужно изучать английский язык как можно раньше. Общался с Лингардом, Погба и Матой», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» отклонили запрос «Локомотива» о трансфере Пиняева. Дополнительно было обговорено, что сумма выкупа Пиняева в 10 раз превышает цену, которую самарская команда заплатила за него «Чертаново» в 2021 году. В нынешнем сезоне Пиняев забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.