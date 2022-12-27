«Единственное решение». «Рубин» опубликовал прощальное обращение Слуцкого к игрокам

Казанский «Рубин» на своём YouTube-канале опубликовал прощальные слова главного тренера Леонида Слуцкого, который покинул пост 15 ноября 2022 года.

«У нас всякое бывало, но как-то мы справлялись с нашими спортивными проблемами. И вы себя проявили и я был абсолютно искренен, когда говорил, что в матче с «Енисеем» у нас была качественная игра. К большому сожалению, в жизни иногда бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что единственное возможное решение в определённых обстоятельствах, оно, в данном случае, никак не связано с нашим игровым перформансом, с задачами, которые мы решаем.



Если пытаться интерпретировать таблицу так, как тебе хочется, то мы сократили после этого тура отставание от первого места, а не увеличили отрыв от второго. Я уверен, что мы, вы будете претендовать только на первое место. Искренне желаю вам добиться этих результатов, но всё это вы будете делать без меня», — сказал Слуцкий в видео.