Филимонов: Марадона был лучше Месси. Я видел игру обоих, могу сравнивать

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился впечатлениями от ЧМ-2022. Также экс-голкипер отреагировал на сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны. По его мнению, Марадона был более выдающимся футболистом, чем Месси.
«Смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодёжь видела только Лионеля, поэтому объективно сравнивать не может. Я же видел игру обоих и могу сказать, что Марадона был лучше, ярче. Месси всё-таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, ни в коем случае не умаляю его достоинств. Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную.
Вообще, многие из тех, с кем общаюсь, в том числе мои воспитанники, болели за Аргентину. Хотя мне футбол, который демонстрирует эта сборная, кажется достаточно прагматичным и рациональным. По большому счёту очень много матчей аргентинцы вымучили.
А вот сборная Франции выглядит более сыгранной и интересной. Так что во время турнира симпатизировал французам и хотел, чтобы они снова взяли чемпионский титул», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».
- 27 декабря 2022
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