Филимонов: Марадона был лучше Месси. Я видел игру обоих, могу сравнивать

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился впечатлениями от ЧМ-2022. Также экс-голкипер отреагировал на сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны. По его мнению, Марадона был более выдающимся футболистом, чем Месси.

«Смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодёжь видела только Лионеля, поэтому объективно сравнивать не может. Я же видел игру обоих и могу сказать, что Марадона был лучше, ярче. Месси всё-таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, ни в коем случае не умаляю его достоинств. Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную.



Вообще, многие из тех, с кем общаюсь, в том числе мои воспитанники, болели за Аргентину. Хотя мне футбол, который демонстрирует эта сборная, кажется достаточно прагматичным и рациональным. По большому счёту очень много матчей аргентинцы вымучили.



А вот сборная Франции выглядит более сыгранной и интересной. Так что во время турнира симпатизировал французам и хотел, чтобы они снова взяли чемпионский титул», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».