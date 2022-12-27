Кокорин опубликовал фото с Ургантом с мероприятия в Дубае

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, на правах аренды выступающий за кипрский «Арис», сделал новую публикацию в своих соцсетях. Российский футболист разместил фото с известным телеведущим Иваном Ургантом.

Отметим, к снимку прикреплена геолокация — ресторан Nusr-Et в Дубае. Именно в этом заведении работает известный турецкий шеф-повар Нусрет Гекче.

Фото: Соцсети Александра Кокорина

Нпомним, Кокорин вышел в стартовом составе «Ариса» на матч с «Апоэлем» (1:1), однако результативными действиями не отметился. Ранее 31-летний форвард из-за травмы пропустил три матча «Ариса» в чемпионате Кипра – с «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Никосией» (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом.