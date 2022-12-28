Оуэн: тен Хаг сказал, что Рашфорду надо забить 20 голов, но эти голы сидели на скамейке

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о нападающих клуба в нынешнем сезоне.

«У «МЮ» есть проблема с голами. Слышал, тен Хаг сказал, что Рашфорду нужно забить 20 мячей. Ну, 20 голов у них были прямо под носом, но, к сожалению, этот футболист часто сидел на скамейке. Учитывая то, как развивались события, конец должен был прийти, но не такой. Можно было выпускать Роналду через матч, это решило бы проблему с голами, но в этом и загвоздка. Ты либо выпускаешь Роналду каждую неделю и держишь на поле без замен, либо нет. Во втором случае он тебе не подходит, потому что он не игрок запаса или ротации.

Маркус Рашфорд вносит большой вклад, но он не может быть вашим главным бомбардиром. Он не станет забивать по 30 голов за сезон, как Уэйн Руни, Робин ван Перси или многие другие великие нападающие», — приводит слова Оуэна Manchester Evening News.