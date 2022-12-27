Тен Хаг: Рашфорд способен забить 20 голов в этом сезоне АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил уверенность в том, что нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд способен забить 20 голов в АПЛ сезона-2022/2023. На данный момент на счету форварда четыре гола в 14 матчах чемпионата Англии.
«Я не хочу привязываться к какой-то конкретной цифре. Думаю, Рашфорд способен забить 20 голов за этот сезон АПЛ. Он забил три гола на ЧМ-2022 в составе сборной Англии, поэтому мы понимаем, что у него есть перспектива показать хорошие цифры и в чемпионате страны.
Мы потеряли нападающего по ходу сезона, нам нужно его заменить. Именно Рашфорд должен стать тем, кто привносит качество в команду, а не просто расширяет состав. Требования в «Манчестер Юнайтед» высоки», — приводит слова тен Хага The Guardian.
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