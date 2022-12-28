Тен Хаг прокомментировал победу в матче АПЛ с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).

«Мы не пропустили ни одного гола, сохранили ворота «сухими». Доволен этим, потому что это всегда основа для соперничества. Мы определённо могли бы забить больше голов. У нас было несколько отличных атак, много движения. Когда столько выходов один на один с вратарём, необходимо забивать больше голов.



Это был не только Рашфорд, но я снова очень доволен его выступлением. Он действительно в хорошей форме, и если он будет придерживаться этого образца и духа — это хорошо и для нас, и для него.



Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу, речь идет о том, где мы будем в конце сезона. Мы должны прогрессировать и бороться за победу в каждой игре. Это то, в чём нуждается вся команда, и каждый игрок должен сосредоточиться на этом процессе», — приводит слова тен Хага ВВС.

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