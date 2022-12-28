Ломбертс: раньше у Бельгии был русский газ, теперь нам надо искать дороже в другом месте

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался по поводу проблем с газоснабжением в Бельгии. По его словам, государству придётся искать новый вариант покупки газа. При этом ценник голубого топлива будет выше, чем во времена газового сотрудничества с Россией.

«Выросли ли счета за электричество в Бельгии? Счета, конечно, станут больше. Но я точно не тот человек, который будет делать температуру дома ниже. Я свои деньги заработал. Понимаю: здесь есть люди, для которых это может стать проблемой. Насколько я знаю, правительство старается их поддерживать. Надеюсь, это ненадолго и скоро снова всё будет хорошо. Уверен, что будет. И речь не только о ценах на энергию, но и об инфляции в целом. Раньше у нас был русский газ, теперь нам надо искать в другом месте. Кому какая разница, откуда газ? Да, он будет дороже. Но надо понимать, что до этого он был для нас слишком дешёвым», — приводит слова Ломбертса Sport24.