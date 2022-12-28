Ломбертс: русские в «Зените» были сложными ребятами. На тренировках было не до шуток

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о российских футболистах сине-бело-голубых в 2007-2008 годах. По его словам, русские футболисты того поколения в «Зените» были сложными ребятами.

«Какими были русские ребята из «Зенита» в 2007-2008 годах? Они были сложными. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. Мне тоже всегда хотелось побеждать, как и им. В итоге получались жаркие матчи. Но поэтому наша команда и была такой сильной», — приводит слова Ломбертса Sport24.

Напомним, Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. За клуб из Санкт-Петербурга бельгиец провёл 289 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. После ухода из «Зенита» Николас играл у себя на родине — в чемпионате Бельгии — а потом завершил карьеру.