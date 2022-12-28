Агент вратаря «Зенита» Ивана заявил, что ещё не решено, покинет ли игрок команду зимой

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы голкипера «Зенита» Ивана Куарежмы, заявил, что окончательного решения об уходе футболиста из команды зимой ещё нет.



«Ещё не решено, покинет ли Иван «Зенит» зимой», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 19 июля «Зенит» объявил о переходе Ивана в команду на правах аренды. Бразильский голкипер выступает в составе сине-бело-голубых под номером 1. Вместе с Иваном в российскую команду на правах аренды перешёл хавбек «Коринтианса» Густаво Мантуан.

В декабре 2022 года появилась информация, что бразильский «Коринтианс», которому принадлежат права на голкипера Ивана Куарежму, находящегося в аренде в «Зените», принял предложение клуба «Васко да Гама» о трансфере вратаря.