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Лисандро Мартинес вернулся в расположение «МЮ», пропустив свадьбу партнёра по сборной

Лисандро Мартинес вернулся в расположение «МЮ», пропустив свадьбу партнёра по сборной
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес вернулся в расположение английского клуба после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает Daily Mail, ради раннего приезда в клуб игрок даже пропустил свадьбу своего партнёра по национальной команде Николаса Тальяфико.

При этом само бракосочетание защитника «Лиона» состоялось в прошлом году, однако из-за пандемии вечеринку для друзей и близких пришлось перенести на более поздний срок. Мартинес вернулся в стан «красных дьяволов» через несколько дней после того, как главный тренер Эрик тен Хаг напомнил игроку об обязанностях перед клубом.

В отсутствие Лисандро «Манчестер Юнайтед» успел провести один матч английской Премьер-лиги, разгромив «Ноттингем Форест» со счётом 3:0, а также обыграл «Бёрнли» (2:0) в 1/8 финала Кубка лиги.

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