«Ливерпуль» объявил о переходе Коди Гакпо

Нидерландский нападающий Коди Гакпо стал футболистом «Ливерпуля». Об этом мерсисайдцы объявили на своём официальном сайте. Юридически переход будет осуществлён в начале января с открытием зимнего трансферного окна.
Фото: Фото с официального сайта «Ливерпуля»
Футболист взял себе 18-й номер, под которым ранее выступал Такуми Минамино. Также под этим номером играли Дирк Кюйт, Альберто Морено, Йон Арне Риисе и Антонио Нуньес.
На форварда также претендовал «Манчестер Юнайтед», однако «Ливерпуль» оказался быстрее в переговорах с ПСВ. Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.
Гакпо провёл за ПСВ 20 матчей во всех турнирах. На счету 23-летнего футболиста 13 голов и 17 результативных передач. Также форвард забил три мяча за сборную Нидерландов на минувшем чемпионате мира.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022
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