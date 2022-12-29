Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» объявил о переходе Коди Гакпо

«Ливерпуль» объявил о переходе Коди Гакпо
Комментарии

Нидерландский нападающий Коди Гакпо стал футболистом «Ливерпуля». Об этом мерсисайдцы объявили на своём официальном сайте. Юридически переход будет осуществлён в начале января с открытием зимнего трансферного окна.

Фото: Фото с официального сайта «Ливерпуля»

Футболист взял себе 18-й номер, под которым ранее выступал Такуми Минамино. Также под этим номером играли Дирк Кюйт, Альберто Морено, Йон Арне Риисе и Антонио Нуньес.

На форварда также претендовал «Манчестер Юнайтед», однако «Ливерпуль» оказался быстрее в переговорах с ПСВ. Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.

Гакпо провёл за ПСВ 20 матчей во всех турнирах. На счету 23-летнего футболиста 13 голов и 17 результативных передач. Также форвард забил три мяча за сборную Нидерландов на минувшем чемпионате мира.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Реала» после провала с трансфером Коди Гакпо

Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022