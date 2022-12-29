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Хау — единственный английский тренер, одержавший боле 20 побед за год в 21 веке в АПЛ

Хау — единственный английский тренер, одержавший боле 20 побед за год в 21 веке в АПЛ
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау установил тренерский рекорд в 21 веке. Об этом сообщает Opta. Он — единственный английский тренер, одержавший боле 20 побед за год в 21 веке в английской Премьер-лиге.

По информации источника, «сороки» под руководством английского специалиста в 2022 году одержали 21 победу в чемпионате Англии. Последний раз английскому тренеру, который одерживал столько же побед в календарном году в английской Премьер-лиги, был Рой Эванс, возглавлявший «Ливерпуль». Его команда одержала 22 победы в 1996 году. При этом 31 декабря «Ньюкасл» сыграет с «Лидсом».

В английской Премьер-лиге лидирует «Арсенал», набравший 40 очков в 15 матчах АПЛ. «Ньюкасл» с 33 очками, набранными в 16 встречах, занимает второе место.

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