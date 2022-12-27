MD: руководство «Бенфики» опасается выплаты «Ньюкаслом» € 120 млн за Фернандеса
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«Бенфика» намерена сохранить в своей команде аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, однако «Ньюкасл» может выплатить сумму отступных за чемпиона мира, которая составляет € 120 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Я знаю про Энцо Фернандеса, но думаю, что этот трансфер станет достаточно крупным», — сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоу.
Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу. 21-летний футболист был выкуплен «Бенфикой» у «Ривер Плейт» летом 2022 года за € 12 млн (информация Transfermarkt).
Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде. Видеоролик:
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