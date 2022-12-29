Источник: исполком РФС по переходу в Азию состоится 30 декабря

Исполком Российского футбольного союза (РФС) состоится в пятницу, 30 декабря, сообщает «РБ Спорт». Как сообщает источник, на заседании, которое пройдет по видеосвязи, будет рассмотрен вопрос о переходе РФС в Азию. Дедлайн для решения — 31 декабря.



Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщал, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31 декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.



Напомним, УЕФА временно отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой из-за политической ситуации в мире.