Источник: исполком РФС по переходу в Азию состоится 30 декабря
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) состоится в пятницу, 30 декабря, сообщает «РБ Спорт». Как сообщает источник, на заседании, которое пройдет по видеосвязи, будет рассмотрен вопрос о переходе РФС в Азию. Дедлайн для решения — 31 декабря.
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщал, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31 декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.
Напомним, УЕФА временно отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой из-за политической ситуации в мире.
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