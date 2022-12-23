Российский футбол всё-таки перейдёт в Азию? Инсайды перед важнейшим исполкомом РФС

Сегодня, 23 ноября, состоится исполком РФС. Самый важный вопрос, который будет обсуждаться на заседании — возможный переход нашего футбола из Европы в Азию. Будет ли уже сегодня принято ключевое решение? Мы узнали подробности и попробовали составить общую картину.
Есть ли у исполкома РФС готовое решение?
Нет. Зачастую у членов исполкома к началу заседания уже есть консолидированное мнение, когда обсуждается важный вопрос. Это не тот случай. Возможный переход в Азию на исполкоме будет именно что обсуждаться. У членов руководящего органа нет общей позиции.
Какие варианты возможны?
По информации наших источников, на исполкоме может быть принято как окончательное решение о переходе в Азию, так и решение взять паузу и продолжить обсуждения. Второй вариант является наиболее вероятным. Всё дело в том, что наивысшее руководство нашего футбола не уверено в азиатском варианте. Есть большие сомнения, что решение покинуть Европу пойдёт на пользу российским клубам и сборной. Скорее всего, будет принято решение создать рабочую группу, которая займётся изучением данного вопроса, но приоритетом останется возвращение в европейский футбол.
А какая позиция у УЕФА?
Руководство УЕФА выступает решительно против выхода РФС из состава своей конфедерации. Как сообщают нам наши источники, УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский.
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