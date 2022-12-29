Матыцин: если команда РПЛ приглашает легионера, то он должен быть локомотивом развития

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с лимитом на иностранных игроков в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается футбола, то лимит тоже был установлен сравнительно недавно, в период ковида. Нынешние санкции пока не так сильно отразились на количестве легионеров в РПЛ, хотя, конечно, оно снизилось. Важно определить, кто эти игроки, какой они квалификации, какой у них опыт выступлений в своих сборных, какие достижения. Если сюда приглашается легионер, то он должен быть неким локомотивом развития. К этому уровню должны стремиться, хотя у нас очень сильные школы и тренеры. И традиции. Во всех видах спорта снижение числа легионеров должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов», — приводят слова Матыцина «Известия».

В РПЛ с сезона-2022/2023 действует лимит по схеме «13+12», согласно которому в заявке команды может быть максимум 13 иностранных футболистов и как минимум 12 россиян, при этом на поле одновременно может находиться не более восьми легионеров.