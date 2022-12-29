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Лукаку — самый подешевевший футболист в 2022 году. В топ-10 трое из «Манчестер Юнайтед»

Лукаку — самый подешевевший футболист в 2022 году. В топ-10 трое из «Манчестер Юнайтед»
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших футболистов мира за 2022 календарный год.

Самым подешевевшим футболистом 2022 года стал нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, потерявший в стоимости € 45 млн. Текущая стоимость бельгийца составляет € 55 млн.

Десятка самых подешевевших футболистов выглядит следующим образом:

  1. Ромелу Лукаку (€ 55 (-45) млн, «Интер»).
  2. Стефан де Врей (€ 15 (-30) млн, «Интер»).
  3. Маркус Рашфорд (€ 55 (-30) млн, «Манчестер Юнайтед»).
  4. Юссеф Эн-Несери (€ 15 (-25) млн, «Севилья»).
  5. Мемфис Депай (€ 20 (-25) млн, «Барселона»).
  6. Антуан Гризманн (€ 25 (-25) млн, «Атлетико» Мадрид).
  7. Тимо Вернер (€ 25 (-25) млн, «РБ Лейпциг»).
  8. Маркос Льоренте (€ 35 (-25) млн, «Атлетико» Мадрид).
  9. Рафаэль Варан (€ 40 (-25) млн, «Манчестер Юнайтед»).
  10. Джейдон Санчо (€ 60 (-25) млн, «Манчестер Юнайтед»).
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