Лукаку — самый подешевевший футболист в 2022 году. В топ-10 трое из «Манчестер Юнайтед»
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших футболистов мира за 2022 календарный год.
Самым подешевевшим футболистом 2022 года стал нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, потерявший в стоимости € 45 млн. Текущая стоимость бельгийца составляет € 55 млн.
Десятка самых подешевевших футболистов выглядит следующим образом:
- Ромелу Лукаку (€ 55 (-45) млн, «Интер»).
- Стефан де Врей (€ 15 (-30) млн, «Интер»).
- Маркус Рашфорд (€ 55 (-30) млн, «Манчестер Юнайтед»).
- Юссеф Эн-Несери (€ 15 (-25) млн, «Севилья»).
- Мемфис Депай (€ 20 (-25) млн, «Барселона»).
- Антуан Гризманн (€ 25 (-25) млн, «Атлетико» Мадрид).
- Тимо Вернер (€ 25 (-25) млн, «РБ Лейпциг»).
- Маркос Льоренте (€ 35 (-25) млн, «Атлетико» Мадрид).
- Рафаэль Варан (€ 40 (-25) млн, «Манчестер Юнайтед»).
- Джейдон Санчо (€ 60 (-25) млн, «Манчестер Юнайтед»).
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