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Хвича Кварацхелия попал в топ-10 самых подорожавших игроков 2022 года

Хвича Кварацхелия попал в топ-10 самых подорожавших игроков 2022 года
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Интернет-портал Transfermarkt объявил десятку самых подорожавших футболистов за 2022 календарный год.

В список попал грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Футболист расположился на восьмой строчке топа, прибавив в трансферной стоимости € 44 млн. Таким образом, итоговая стоимость грузина составляет € 60 млн.

Полностью десятка самых подорожавших футболистов 2022 года выглядит следующим образом:

  1. Гави (€ 90 (+50) млн, «Барселона»);
  2. Орельен Тчуамени (€ 90 (+50) млн, «Реал» Мадрид);
  3. Рафаэл Леау (€ 85 (+50) млн, «Милан»);
  4. Йошко Гвардиол (€ 75 (+50) млн, «РБ Лейпциг»);
  5. Антони (€ 75 (+50) млн, «Манчестер Юнайтед»);
  6. Энцо Фернандес (€ 55 (+50) млн, «Бенфика»);
  7. Джамал Мусиала (€ 100 (+45) млн, «Бавария»);
  8. Хвича Кварацхелия (€ 60 (+44) млн, «Наполи»);
  9. Родриго Гоэс (€ 80 (+40) млн, «Реал» Мадрид);
  10. Дарвин Нуньес (€ 70 (+38) млн, «Ливерпуль»).

Отметим также, что на 12-й строчке рейтинге расположился украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик, чья трансферная стоимость составляет € 40 (+36) млн. Самым подорожавшим голкипером за 2022 год стал грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, прибавивший в стоимости € 22 млн.

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