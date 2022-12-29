Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы центрального защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, подтвердил интерес «Спартака» к своему клиенту.

«Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика», — приводит слова Андреа Д’Амико Sport24.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» вступил в переговоры с Джавадом Эль-Ямиком. До этого также сообщалось, что марокканец отказался от перехода в другой московский клуб — «Локомотив».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате страны «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 42 очка к зимнему перерыву.