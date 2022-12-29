Агент Жоржиньо сообщил, что игрок получил от «Челси» предложение о новом контракте

Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, рассказал, что его клиент получил от лондонцев предложение о новом контракте. Действующее соглашение игрока с «Челси» истекает летом 2023 года, и в январе игрок может начать вести переговоры с другими клубами.



«Мы получили предложение от «Челси» о подписании нового контракта, поэтому наш приоритет – обсудить это с руководством клуба», — приводит слова Сантоса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TMW.



Ранее сообщалось об интересе к итальянцу бразильского происхождения ряда европейских клубов, в числе которых называлась «Барселона». На данный момент Жоржиньо оценивается в € 35 млн по версии Transfermarkt. В клуб он пришёл из «Наполи» в 2018 году за € 57 млн. В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и чемпионат мира среди клубов (2022).

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