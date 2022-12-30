Самуэль Это'О отреагировал на новость о смерти Пеле

Бывший футболист «Анжи», «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Челси», а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного Пеле.



«Сегодня мы прощаемся с лучшим на свете. Покойся в вечном мире, Пеле, тебя будет не хватать миллионам фанатов. Легенда», — написал в своих социальных сетях Это'О.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.