Сильвестр Сталлоне отреагировал на смерть Пеле, показав архивные фото с ним

Популярный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне выразил соболезнования в связи со смертью легендарного бразильского футболиста Пеле. Знаменитый бразилец ушёл из жизни 29 декабря.



«Пеле – великий! Покойся с миром! Это был хороший человек», — написал Сталлоне, добавив к сообщению несколько совместных с Пеле фотографий.

Фото: Из личного архива Сильвестра Сталлоне

Фото: Из личного архива Сильвестра Сталлоне

Напомним, в течение длительного времени Пеле боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Со временем, однако, организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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