Как Пеле и Марадона сыграли в эфире. Легендарное видео

Футбольный мир лишился ещё одной легенды — не стало Пеле. Вместе с бразильским Королём ушла целая эпоха, у которой было кое-что общее с нынешним временем: как и сейчас, раньше болельщики спорили, кто из двух суперзвёзд круче. Соперником Пеле был Диего Марадона.

Теперь с нами нет ни Пеле, ни Марадоны, однако память об абсолютно разных, но одинаково великих футболистах останется навсегда. И особенно здорово, что у нас есть свидетельства их встреч. Одна из них стала легендарной.

Пеле и Марадона встретились в 2005 году в эфире шоу Noche del 10. Это была программа Диего, так что в роли ведущего выступал сам аргентинец, а Пеле стал его первым гостем. Выпуск ожидаемо получился насыщенным: легенды мило общались, обнимались и обменялись подписанными футболками своих сборных.

А в какой-то момент Марадона даже уговорил Пеле спеть! «Если ты споёшь песню, то я попробую исполнить танго!» — сказал Диего. Бразилец поначалу упирался, но в итоге взял гитару: «Это песня о фанатах, которые хотят быть кумирами, пока мы хотим тихой жизни. Они мечтают быть нами, а мы — ими».

В итоге Пеле под аплодисменты зрителей и сквозь смех спел песню, а Марадона в восторге всё выслушал. Затем настала очередь Диего — бразилец сразу же напомнил ему об обещании. Марадона спел о «мальчике, который получил шанс играть в футбол». Правда, в отличие от Пеле, аргентинец отказался от музыки и исполнил всё а капелла.

Пеле Фото: Кадр из видео

Но настоящий интерактив был впереди. Марадона взял мяч из рук ассистента и обратился к Пеле: «У меня есть ещё одна мечта — понабивать мяч головой вместе с тобой». Пеле из-за созвучия слов на секунду показалось, что Диего выругался, поэтому он усмехнулся. Но в итоге быстро сообразил, что к чему, и согласился на челлендж.

Марадона и Пеле вышли в середину зала и стали пасовать друг другу головой с такой лёгкостью, будто до сих пор регулярно играли за клубы и сборные. И это при том, что бразильцу было 65 лет. Зрители были в восторге.

Два года назад, когда не стало Марадоны, Пеле попрощался с ним трогательной фразой: «Однажды мы снова сыграем в футбол на небесах». Жаль, что эту встречу мы с вами уже не увидим.