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Голевая передача Жиго помогла «Марселю» разгромить «Тулузу» в матче Лиги 1

Голевая передача Жиго помогла «Марселю» разгромить «Тулузу» в матче Лиги 1
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Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Марсель» на стадионе «Велодром» принимал «Тулузу». Финальный свисток главного арбитра Жереми Пиньяра зафиксировал победу хозяев со счётом 6:1.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Валентин Ронжье, голевую передачу на свой счёт записал экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго. В концовке первого тайма игрок обороны «Тулузы» Расмус Николайсен поразил собственные ворота. Во второй половине игры Сеад Колашинац довёл счёт до разгромного, а Димитри Пайет забил четвёртый гол «Марселя». Бранко ван ден Бомен сумел отыграть один мяч, однако Дженгиз Ундер и Нуну Тавареш ещё дважды поразили ворота гостей. Итог – 6:1 – победа «Марселя».

«Марсель» набрал 33 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Тулуза» (16) – на 13-й позиции.

Франция - Лига 1. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Ронжье – 13'   2:0 Николайсен – 41' (автогол)   3:0 Колашинац – 51'   4:0 Пайет – 62'   4:1 ван ден Бомен – 66' (пен)   5:1 Ундер – 79' (пен)   6:1 Тавареш – 82'

В других матчах игрового дня «Реймс» со счётом 3:1 обыграл «Ренн», а «Ницца» и «Ланс» не сумели открыть счёт.

Франция - Лига 1. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Балогун – 6'   2:0 Флипс – 22'   2:1 Теате – 45+1'   3:1 Балогун – 84'
Франция - Лига 1. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 0
Ланс
Ланс
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