Голевая передача Жиго помогла «Марселю» разгромить «Тулузу» в матче Лиги 1

Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Марсель» на стадионе «Велодром» принимал «Тулузу». Финальный свисток главного арбитра Жереми Пиньяра зафиксировал победу хозяев со счётом 6:1.
На 13-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Валентин Ронжье, голевую передачу на свой счёт записал экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго. В концовке первого тайма игрок обороны «Тулузы» Расмус Николайсен поразил собственные ворота. Во второй половине игры Сеад Колашинац довёл счёт до разгромного, а Димитри Пайет забил четвёртый гол «Марселя». Бранко ван ден Бомен сумел отыграть один мяч, однако Дженгиз Ундер и Нуну Тавареш ещё дважды поразили ворота гостей. Итог – 6:1 – победа «Марселя».
«Марсель» набрал 33 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Тулуза» (16) – на 13-й позиции.
В других матчах игрового дня «Реймс» со счётом 3:1 обыграл «Ренн», а «Ницца» и «Ланс» не сумели открыть счёт.
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