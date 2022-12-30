Арка «Уэмбли» окрасилась в бразильские цвета в честь Пеле

Арка лондонского стадиона «Уэмбли» окрасилась в бразильские цвета в честь Пеле. Легендарный бразильский футболист ушёл из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.



«Сегодня вечером мы зажжём арку в честь Пеле. Его уникальный талант осветил игру в футбол и вдохновил весь мир», — написано в официальном «твиттере» стадиона.

Фото: «твиттер» Wembley Stadium

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. К сожалению, 29 декабря трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.