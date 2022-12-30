«Покойся с миром, король». Давид Луис — о Пеле

Защитник «Фламенго» Давид Луис в социальной сети почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
«Он радовал, вдохновлял и преображал поколения своим уникальным стилем игры в футбол. Величайший всех времён оставит свои голы, дриблинг и титулы в истории. Вечный! Покойся с миром, король», — написал Луис в социальной сети, опубликовав фотографию Пеле.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. К сожалению, 29 декабря трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.
- 30 декабря 2022
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