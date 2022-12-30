Кавазашвили: в этом году «Спартак» вернул свою значимость для российского футбола

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о том, как красно-белые провели 2022 год.

«Спартак» в этом году добился того, чего от него давно ожидали настоящие болельщики клуба и доброжелатели — красно-белые вернули ту силу и свою значимость для российского футбола, которой не хватало, это порадовало всех болельщиков «Спартака». В клубе определились с руководством, это важно. Это дало импульс клубу для дальнейшего развития.



Важным был и приход Абаскаля — мы все его сначала приняли скептически из-за его возраста и отсутствия опыта работы в топ-клубах, но он оправдал надежды — при нем команда стала играть великолепно и заявила о себе как претендент на золотые медали.



В этом году были и санкции в отношении России. Многие легионеры уехали из нашего чемпионата, но «Спартак» смог адаптироваться в этих условиях. Клуб решил перейти на пополнение основы за счет воспитанников российского футбола и воспитанников своей школы. Да, ранее хотели уничтожить «Спартак-2». Слава богу, что сейчас опять стоит вопрос о восстановлении этой команды, чтобы наш подрастающий резерв там набирался опыта и постепенно переходил в основную команду», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».



«Спартак» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует «Зенит», у которого 42 балла.