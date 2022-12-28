Бывшие легионеры РПЛ, которые в 2022-м завершили карьеру. Да, они до сих пор играли!

Для очень многих людей 2022-й стал годом потрясений, переоценки ценностей, а для кого-то и крушения привычного жизненного уклада. Совпадение это или нет, но уходов из футбола в 2022-м тоже было чрезвычайно много. Коллеги из Transfermarkt по просьбе «Чемпионата» отсортировали всех известных платформе игроков, завершивших карьеру в последние 12 месяцев. В списке — 5906 фамилий. Некоторые из них очень хорошо известны российским болельщикам. Мы объединили экс-легионеров РПЛ в отдельный топ. Ловите.

Сейду Думбия, 34 года

Последний клуб: «Хамрун Спартанс»

Стоимость на пике: € 25 млн

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Сколько Сейду «служил» в ЦСКА, столько и выслушивал от одноклубников подколки про деда. Что поделаешь, если человек выглядит старше своих лет! А между тем Думбия всего 35-й год идёт (по паспорту), и только недавно он вышел «на пенсию».

Теперь уже можно констатировать: лучшие годы в футболе ивуарийский нападающий пережил в Швейцарии и России. С ЦСКА он собрал полную коллекцию национальных трофеев и полихачил в Лиге чемпионов. В «Янг Бойз» и «Базеле» — настрелял кучу голов. После РПЛ Сейду неплохо покатался по Европе, но ни в Италии с Англией, ни в Португалии с Испанией успеха не добился. Финишировал африканский странник на Мальте, в клубе «Хамрун Спартанс». Фактически закончил он ещё в 2021-м, но только летом 2022-го Думбия оставил попытки ещё хотя бы ненадолго продлить это путешествие. 10 стран за карьеру — серьёзный уровень!

Хави Гарсия, 35 лет

Последний клуб: «Боавишта»

Стоимость на пике: € 20 млн

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После трёх продуктивных сезонов в России (четыре трофея с «Зенитом») испанский опорник обрадовал любимую жену контрактом с «Бетисом». В карьерном отношении это был, скорее, шаг назад, но в житейском — идеальный вариант. Елена вернулась в родной город, а Хави снова окунулся в знакомую атмосферу Примеры. Во втором клубе Севильи Гарсией были довольны, в 2019 году он даже переподписал контракт. Но отработать его полностью не получилось — летом 2020-го стороны расторгли соглашение, и пришлось семейству Хави снова отправляться в путь. Теперь не столь далёкий.

Последние два года карьеры Гарсия провёл в соседней Португалии, полюбившейся ему со времён выступлений в «Бенфике». Ничего существенного он с «Боавиштой» не выиграл. Да, видимо, и не тешил себя иллюзиями на этот счёт. Прошлым летом испанец поставил точку в своей игровой истории и начал тренерскую — у Роджера Шмидта всё в той же «Бенфике». А ещё у Хави и Елены недавно родилась дочь, уже третья.

Фото: соцсети Хави Гарсии

Джефферсон Фарфан, 38 лет

Последний клуб: «Альянса Лима»

Стоимость на пике: € 18 млн

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Любимый легионер Юрия Сёмина (ладно, один из любимых) почти год сидел без дела после возвращения из России (аналогичная пауза у него была между Эмиратами и «Локомотивом»). Тем не менее финал карьеры у Фарфана получился достойным большого мастера. На старости футбольных лет он вернулся в родную «Альянсу» из Лимы и помог ей дважды подряд выиграть чемпионат Перу. Правда, в последнем сезоне ветеран больше лечил больное колено, чем играл, но концовку турнира всё-таки зацепил. В заключительной игре года тренер Гильермо Салас выпустил Джефферсона под аплодисменты.

Трудно поверить, но факт: между первой и последней золотой медалью национального первенства у Джефа прошёл 21 год. И все пять штук он собрал с «Альянсой». Для местной инчады Фарфан безоговорочно культовый персонаж. О дальнейших планах легенды сборной Перу пока не сообщается. Банально отдохнуть — первое желание у большинства закончивших.

Лукас Барриос, 38 лет

Последний клуб: «Аполлон»

Стоимость на пике: € 18 млн

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Парагвайский нападающий ненадолго заехал в «Спартак» при тренере Карпине. Столичный клуб отдал за статусного легионера то ли € 3 млн, то ли € 7 млн (данные разнятся), но достаточно скоро о потраченных деньгах пожалел. За год в России Барриос забил всего два гола (один — в позорном матче с «Санкт-Галленом», второй — аутсайдерской «Волге») и при первой же возможности был отправлен в аренду. Удачным сезоном в «Монпелье» (11 мячей в Лиге 1) Лукас поднял свою стоимость и позволил «Спартаку» возместить расходы на собственное приобретение. Или хотя бы часть из них.

Последние семь лет карьеры Барриос провёл в Южной Америке: Бразилия, Чили, Аргентина. По итогам сезона-2022 его «Патронато» загремел во второй аргентинский дивизион, и ветеран рассудил, что лучше закончить, чем гастролировать по футбольному захолустью.

Одил Ахмедов, 35 лет

Последний клуб: «Чанчжоу»

Стоимость на пике: € 9 млн

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Фантастическая выносливость и работоспособность сулили узбекскому полузащитнику отличную карьеру. Но вся её зарубежная часть примерно поровну разделилась между Россией и Китаем. Не самый плохой вариант, но до топ-5 лиг Ахмедов так и не доехал. Может быть, не очень-то и хотелось.

В «Анжи» Одил застал начало и конец пресловутой «новой истории», с «Краснодаром» второй раз стал бронзовым призёром РПЛ, а в 2017-м рванул в Поднебесную. Видимо, не смог устоять перед предложением неслыханно щедрых в ту пору китайцев. Чтоб вы понимали размах, за один сезон «Шанхай СИПГ» купил Халка у «Зенита» за € 55 млн и Оскара у «Челси» за € 60 млн. Но и эта «новая история» продлилась недолго. Закончил Одил в совсем уж заурядной команде «Майти Лайонс» (13-е место по итогам сезона-2022).

Сенияд Ибричич, 37 лет

Последний клуб: «Домжале»

Стоимость на пике: € 6,5 млн

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Покупая Ибричича для «Локомотива», теперь уже бывший президент клуба Ольга Смородская была убеждена, что берёт игрока из «десятки лучших полузащитников Европы». Тот факт, что тремя годами ранее боснийца не взяли в киевское «Динамо», её не смутил. Впоследствии Смородская признала трансферы Ибричича и испанца Сапатера самыми неудачными за время своей руководящей деятельности, но с оговоркой, что ей всё-таки удалось продать футболиста. Согласно данным Transfermarkt, покупал его «Локо» за € 5 млн, а за сколько отдал турецкому «Газиантепспору» — неизвестно.

В Турции хавбек побывал в четырёх командах, ненадолго съездил в Македонию и Иран, а с 2016 года обосновался в Словении. География карьеры красноречиво говорит о классе футболиста. Зинедина из Сенияда не вышло.

Рагнар Сигурдссон, 36 лет

Последний клуб: «Филкир»

Стоимость на пике: € 6 млн

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Сигурдссон покинул Россию ещё до того, как это стало трендом. Точнее, уезжал он дважды, но после сезона в английском «Фулхэме» ещё на три года вернулся в РПЛ.

У болельщиков «Краснодара» и «Ростова» об исландце должны были остаться только положительные воспоминания: серьёзный парень, надёжный защитник. Казани он запомнился меньше, так как всего полгода там играл.

Самый странный эпизод в карьере Рагнара — это украинский «Рух». Один матч в запасе и тайм на поле: зачем приезжал — непонятно. Впрочем, после Ростова Сигурдссон уже нигде толком не играл — ни в датском «Копенгагене», откуда в своё время и продавался в Россию, ни в исландском «Филкире». В его случае завершение карьеры выглядело естественным и, возможно, даже немного запоздалым. Где стартовал, там и финишировал.

Бруну Алвеш, 41 год

Последний клуб: «Аполлон»

Стоимость на пике: € 18 млн

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Благодаря эмоциональному спичу Валерия Карпина про «Твенте» и тройку Бруну Алвеш против собственной воли стал героем российского футбольного фольклора. Болельщики (и прежде всего спартаковские) по поводу и без иронизировали над португальским защитником. А между тем карьеру он сделал приличную — на зависть очень многим, в том числе известным экс-спартаковцам.

С «Порту» Алвеш собрал девять национальных трофеев. С «Зенитом» выиграл два российских золота и Суперкубок. В «Фенербахче» стал чемпионом Турции. Вершина карьеры Бруну — Евро-2016. Хотя главный турнир жизни едва не прошёл мимо защитника. В контрольном матче с англичанами Бруну был удалён с поля за каратистский удар ногой в голову Кейну и плотно сел на лавку в сборной. Только в полуфинале с Уэльсом Алвеш вернулся в основу, подменив травмированного Пепе, а финал опять-таки посмотрел со скамейки. Но свою медаль защитник заслужил. От валлийцев-то португальцы не пропустили ничего.

Сезон-2021/2022 колоритный португалец провёл в греческом «Аполлоне» и на 41-м году, после вылета клуба из первого дивизиона, закончил игровую карьеру и быстро начал менеджерскую. Теперь Бруну — спортивный директор АЕК.

Клементе Родригес, 41 год

Последний клуб: «Мерло»

Стоимость на пике: € 6 млн

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Аргентинский защитник явился в Москву олимпийским чемпионом, дважды чемпионом страны и обладателем Межконтинентального кубка, а в России вечно оставался вторым — трижды в РПЛ и по разу в Кубке и Суперкубке страны. Чудовищный нефарт!

В 2009 году Родригес вернулся на родину и с тех пор только раз сорвался за границу, причём ближнюю. В середине 2010-х Клементе разнообразил свой послужной список бразильским «Сан-Паулу». А закончил выступления в третьей аргентинской лиге, в городе с винным названием Мерло. Фактически ещё в прошлом году, но официально 1 января 2022-го.