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Самедов – о футболисте года: больше всего запомнился Комличенко

Самедов – о футболисте года: больше всего запомнился Комличенко
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назвал футболиста в Российской премьер-лиге (РПЛ), которого он считает лучшим в 2022 году.

«Из футболистов мне запомнился больше всего Коля Комличенко. Выделю его. Отличный форвард, очень помогает своей команде как в обороне, так и в атакующих действиях. Много полезной работы выполняет. Плюс он функционально сильный. Мне кажется, вся игра «Ростова» строится вокруг него», — приводит слова Самедова Metaratings.

Николай Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах за «Ростов», в которых забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. «Ростов» после 17 туров РПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице, имея на счету 35 очков.

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