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Агент Уткина заявил, что не предлагал хавбека «Ростова» клубам из Италии

Агент Уткина заявил, что не предлагал хавбека «Ростова» клубам из Италии
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Агент Тимофей Бердышев прокомментировал информацию о том, что он якобы предлагал итальянским клубам услуги своего клиента, 23-летнего полузащитника «Ростова» Даниила Уткина.

«Кто предлагал, нужно у него и спрашивать. Я без понятия», — приводит слова Тимофея Бердышева Metaratings.

Даниил Уткин в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ), в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermartk оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн, при этом Уткин вошёл в тройку самых подорожавших игроков за последнее время.

«Ростов» после 17 туров Российской Премьер-лиги занимает третью строчку в турнирной таблице, имея на своём счету 35 очков.

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