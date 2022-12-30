Мората подпрыгнул, празднуя гол «Атлетико». За мгновение до этого он симулировал травму

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората попал в курьёзную ситуацию в матче 15-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче» (2:0), который состоялся вчера, 29 декабря.

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Перед вторым голом «Атлетико» в матче на 74-й минуте Мората эффектным финтом обыграл одного из защитников «Эльче», вошёл в штрафную площадь соперника и пробил с неудобной для себя левой ноги. В момент удара по воротам произошёл контакт испанского форварда с ногой игрока «Эльче», после которого Мората упал в штрафной и начал держаться за свою ногу. Мгновение спустя мяч после удара нападающего всё-таки опустился в ворота, а Мората, обернувшись и увидев, что мяч засчитан, подскочил и напрыгнул на партнёра по команде, празднуя гол.

Забитый мяч стал для Мораты шестым в текущем сезоне Ла Лиги в 15 сыгранных матчах.