22 главных момента чемпионата мира

Об этом будут вспоминать спустя десятки лет.

С каждым чемпионатом мира сохраняются свои ассоциации. Моменты, эпизоды, эмоции – мы собрали самые яркие события ЧМ в Катаре. Набралось 22! Хотя могло бы быть и ещё больше. Пишите в комментариях, если мы не учли вашу главную ассоциацию с ЧМ-2022.

1. Кондиционеры. Из-за них на катарских стадионах было значительно прохладнее, чем на улице. А ещё из-за кондиционеров много кто заболел – начиная от нападающего сборной Бразилии Антони и заканчивая репортёрами «Чемпионата».

2. Хорватская модель. Ивана Кнолль запомнилась своими откровенными нарядами в исламской стране. За это её подвергали критике, но, похоже, это не сильно смущало модель.

Ивана Кнолль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. Травма Бензема. Впервые с 1978 года обладатель «Золотого мяча» не сыграл на чемпионате мира. Сообщалось, что без Бензема атмосфера в команде стала лучше, а нападающий был в ярости из-за решения тренера отпустить его из расположения команды. Спустя сутки после финала форвард заявил, что больше не сыграет за сборную.

4. Добавленное время. Впервые на чемпионатах мира судьи компенсировали столько минут. Если раньше казалось, что добавить к тайму шесть-семь минут – это много, то теперь стало будто бы и мало.

5. Обнимашки Жиру с Мбаппе. После гола полякам французские нападающие так обхватили друг друга, что это стало мемом. Болельщики в Катаре даже оперативно сделали баннер.

Оливье Жиру и Килиан Мбаппе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

6. Фейковый Неймар. Болельщик, похожий на Неймара, появлялся на стадионе и в торговых центрах Катара, где сразу парализовывал движение из-за толп фанатов. Он даже дал интервью журналистам, которые приняли его за настоящего футболиста.

7. Акции перед матчем. Немцы закрывали рты перед игрой, но задумка понравилась не всем игрокам, и сообщалось, что в команде случился раскол по этому поводу. Англичане же вроде без особых разногласий вставали на одно колено перед играми.

8. Миллиметры Роналду. В матче Португалия – Уругвай гол сначала записали на Криштиану, а потом переписали на Фернандеша. Кто-то до сих пор считает, что Роналду чуть-чуть чиркнул волосами, но ФИФА с помощью специальной технологии внутри мяча опровергла эту информацию.

9. Празднование Ришарлисона. Футболисты сборной Бразилии танцевали после каждого гола. Самой запоминающейся стала фирменная походка Ришарлисона, которая имитирует голубя. После гола в ворота корейцев с нападающим станцевали даже запасные футболисты и главный тренер Тите.

10. Миллиметры в пользу японцев. Испанцы пропустили удивительный гол, когда соперник в последнее мгновение вытащил мяч практически из-за линии. Казалось, тот уже ушёл за лицевую, но на повторах удалось разглядеть: мяч парой миллиметров «зацепился» за поле.

Гол Японии в ворота Испании Фото: AP/TASS

11. Главный арбитр-женщина. Впервые в истории чемпионатов мира главным судьёй матча назначили девушку. Француженка Стефани Фраппар отработала без явных ошибок.

12. Агрессия Это’О. Легендарного нападающего (а теперь президента Ассоциации футбола Камеруна) взбесил вопрос блогера. Это’О даже заехал ему с ноги по голове. Мы уже писали подробнее, что за вопрос так разозлил камерунца.

13. Слёзы Роналду. Для Криштиану ЧМ-2022 не сложился. Нападающий выпал из основы, а его сборная вылетела в 1/4 финала, уступив Марокко. Уходя в раздевалку, португалец плакал, хотя ему удалось установить рекорд чемпионатов мира – Роналду стал первым и пока единственным, кто забил на пяти ЧМ.

14. Поцелованная лысина Пепе. Португальцы были близки к тому, чтобы спастись в том матче с Марокко. Отличный момент был у Пепе, который пробил головой в нескольких метрах от ворот, но чуть-чуть промахнулся. За это его в макушку поцеловал соперник, Джавад Эль-Ямик.

15. Хамоватый Месси. Лео позволил себе лишнего во время послематчего интервью, а именно — сказал голландцу Вауту Вегорсту: «Давай, иди отсюда, придурок». Правда, здесь нужно учитывать, что матч Аргентина – Нидерланды был полон грубости и провокаций с обеих сторон.

16. Пронос алкоголя в бинокле. Изначально сообщалось, что на стадионах будут продавать пиво, однако за два дня до старта турнира организаторы передумали. В результате фанаты проносили алкоголь даже в биноклях!

17. Единение вокруг Марокко. Сборная Марокко стала первой африканской командой, пробившейся в 1/2 финала чемпионата мира. Команда объединила вокруг себя весь континент, а также мусульманский мир. Марокканцев поздравляли в том числе президенты Габона и Палестины, а также принц Иордании.

18. Кот на пресс-конференции. Пресс-атташе сборной Бразилии во время пресс-конференции сбросил кота со стола. Отдельный вопрос: откуда там вообще взялось милое животное? Однако и со стороны сотрудника сборной это было весьма некрасиво. Вроде никто пострадал, но вот инструкция по тому, как обращаться с котами в таких ситуациях.

19. Кот Стоунза и Уолкера. Защитники сборной Англии на своей базе прикормили другого катарского кота и назвали его Дэйв. После вылета с ЧМ-2022 англичане забрали животное с собой. Правда, в Англии ему придётся провести четыре месяца карантина.

20. 13 футболистов на поле. Гол Месси на 108-й минуте финала можно было отменять. Когда мяч влетал в ворота на поле находились 13 футболистов. Двое запасных выбежали на поле на мгновение раньше, чем мяч пересёк линию ворот. Видимо, им показалось, что забил Лаутаро Мартинес, хотя там потребовалось добивание Месси. VAR мог вмешаться, но не стал.

21. Жест Мартинеса. Лучшим вратарём турнира признали Эмилиано Мартинеса. Получив статуэтку, он поднёс её к паху. Этот поступок получил разные оценки. Кто-то посчитал его простым дурачеством, а кто-то аморальным поведением.

22. «Где Месси?» Этот вопрос задавали болельщики разных сборных после 1-го тура, когда Аргентина уступила Саудовской Аравии. В интервью телевизионщикам фанаты даже лазили по карманам в поисках нападающего. Надо полагать, со временем болельщики получили ответ на свой вопрос.