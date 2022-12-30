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Матчи АПЛ будут начинаться с минуты аплодисментов в честь Пеле

Матчи АПЛ будут начинаться с минуты аплодисментов в честь Пеле
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Английская Премьер-лига объявила о том, что все матчи с 30 декабря 2022 года по 1 января 2023 года будут начинаться с минуты аплодисментов в память о скончавшемся легендарном футболисте сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле.

Перед стартовым свистком каждого из матчей, которые пройдут в ближайшие выходные, на стадионах АПЛ будет организована минута аплодисментов в память о Пеле. Все игроки и участники матча будут выходить на поле с чёрными траурными повязками.

О смерти Пеле стало известно вчера, 29 декабря. Бывший футболист скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти стало раковое заболевание, с которым Пеле боролся последние несколько лет.

Сегодня, 30 декабря, состоятся два матча АПЛ. «Вест Хэм» сыграет с «Брентфордом», «Ливерпуль» встретится с «Лестером».

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