«Пеле навсегда». Первые страницы главных мировых СМИ

Как в мире прощаются с легендарным футболистом.

Смерть Пеле – главная тема всей мировой прессы. Вся планета прощается с Королём футбола, а мы показываем, как в разных странах медиа отреагировали на его уход.

Фото: The Times / O Globo / The Sun / Liberation / The Mirror / The Guardian / Daily Record

The Guardian поставили на обложку фото Пеле с финала ЧМ-1970. Бразилия уже выиграла титул, а футболист сидит на плечах у товарищей по команде. Подпись автора: «Он был игроком, который подарил свои навыки всему миру».

Фото: The Guardian

Главная бразильская газета O Globo вышла с беспрецедентным количеством номеров – четыре в один день. С четырьмя разными обложками, которые запечатлели главные события в жизни легенды. Но заголовок у них единый – устойчивое выражение Pele Eterno. В переводе – «Пеле навсегда».

Фото: O Globo

Крупнейшее испанское издание El Pais тоже не могло пройти мимо смерти Пеле. Их обложка – тот же 1970 год и культовая победа на чемпионате мира. Подпись: «Прощай, Пеле. Король футбола».

Фото: El Pais

Французское издание L'Équipe вовсе использует бразильские цвета на первой полосе. Читатели видят полностраничное изображение футболиста и подпись – «Он был Королём».

Фото: L'Équipe

The Mirror также поставили на обложку фото с 1970 года. А текст на фото простой, но объясняющий всё: «Лучший». И расшифровка: «Мир приветствует божественного гения, который сделал футбол красивым».

Фото: The Mirror

Шотландская Daily Record называет случившееся «смертью легенды». И сообщает, что мир находится в трауре, так как умер единственный трёхкратный чемпион мира.

Фото: Daily Record

Испанское издание AS поставило на обложку фото ног Пеле, сделанное Энни Лейбовиц. Кажется, простой, но по-настоящему великий снимок.

Фото: AS

И напоследок The Sun публикует фото с простой надписью: «Король футбола», но уточняет, что все звёзды отдали дань уважения легендарному футболисту.