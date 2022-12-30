«Пеле навсегда». Первые страницы главных мировых СМИ

Смерть Пеле – главная тема всей мировой прессы. Вся планета прощается с Королём футбола, а мы показываем, как в разных странах медиа отреагировали на его уход.
Фото: The Times / O Globo / The Sun / Liberation / The Mirror / The Guardian / Daily Record
The Guardian поставили на обложку фото Пеле с финала ЧМ-1970. Бразилия уже выиграла титул, а футболист сидит на плечах у товарищей по команде. Подпись автора: «Он был игроком, который подарил свои навыки всему миру».
Фото: The Guardian
Главная бразильская газета O Globo вышла с беспрецедентным количеством номеров – четыре в один день. С четырьмя разными обложками, которые запечатлели главные события в жизни легенды. Но заголовок у них единый – устойчивое выражение Pele Eterno. В переводе – «Пеле навсегда».
Фото: O Globo
Крупнейшее испанское издание El Pais тоже не могло пройти мимо смерти Пеле. Их обложка – тот же 1970 год и культовая победа на чемпионате мира. Подпись: «Прощай, Пеле. Король футбола».
Фото: El Pais
Французское издание L'Équipe вовсе использует бразильские цвета на первой полосе. Читатели видят полностраничное изображение футболиста и подпись – «Он был Королём».
Фото: L'Équipe
The Mirror также поставили на обложку фото с 1970 года. А текст на фото простой, но объясняющий всё: «Лучший». И расшифровка: «Мир приветствует божественного гения, который сделал футбол красивым».
Фото: The Mirror
Шотландская Daily Record называет случившееся «смертью легенды». И сообщает, что мир находится в трауре, так как умер единственный трёхкратный чемпион мира.
Фото: Daily Record
Испанское издание AS поставило на обложку фото ног Пеле, сделанное Энни Лейбовиц. Кажется, простой, но по-настоящему великий снимок.
Фото: AS
И напоследок The Sun публикует фото с простой надписью: «Король футбола», но уточняет, что все звёзды отдали дань уважения легендарному футболисту.
Фото: The Sun
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