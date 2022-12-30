Президент РФС Дюков: когда я говорил, что мы расходимся с Европой, я не имел в виду футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил свои слова о расхождениях с Европой.

«Когда я говорил, что мы идеологически расходимся с Европой, я не имел в виду УЕФА и не имел в виду футбол. Я говорил о политиках. Сейчас у нас будет три месяца, чтобы всё поменять. Политика и футбол взаимосвязаны, она влияет на футбол. Вот мы и поймём, насколько оно сильно.



Я не считаю, что нас не хотят видеть в УЕФА. Всему своё время. Обсуждать нынешний вопрос полгода назад было невозможно. Тогда мы не могли обсуждать создание рабочих групп. Многое изменилось за это время, мы сейчас уйдём в политику, но футбол должен быть вне политики. Я воздержусь.



Мы должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы принять участие в отборе ЧМ-2026. Но чемпионат мира ― это только одно из соревнований: есть юношеские сборные, молодёжные. Чем больше соревнований, в которых мы сможем принять участие, тем для российского футбола будет лучше. Конечно, не всё зависит от меня. Если бы передо мной сейчас поставили задачу подтягиваться 40 раз, я бы взял её на себя либо отказался, но, скорее всего, смог бы. А здесь не всё от нас зависит», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На проходившем сегодня, 30 декабря, исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в официальных международных матчах. РФС уже второй раз переносит решение о возможном переходе.