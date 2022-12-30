Хави — о приостановке дисквалификации Левандовского: мы удивлены, но счастливы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал снятие дисквалификации с форварда Роберта Левандовского. Во встрече испанского первенства с «Осасуной» поляк получил красную карточку и должен был пропустить три игры, однако суд вынес предупредительную меру против дисквалификации, наложенной спортивным арбитражным судом на игрока. Наказание временно снято до окончания разбирательства. Таким образом, нападающий сможет принять участие в субботнем матче Ла Лиги с «Эспаньолом».



«Мы узнали об этом в конце тренировки и думали, что Роберт не сможет сыграть. Лучше не сообщать о таких решениях столь поздно. Мы удивлены, но счастливы. Наказание было несправедливым и не соответствовало нарушению», — приводит слова Хави Marca.



«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 37 баллов. Сине-гранатовые опережают «Реал» на два очка.

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