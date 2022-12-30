Симеоне: пока Феликс играет за «Атлетико», я постараюсь извлечь из него максимум пользы

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о полузащитнике команды Жоау Феликсе, который в матче 15-го тура Примеры с «Эльче» (2:0) забил победный гол.
«Пока Феликс играет в нашей команде, я постараюсь извлечь из него максимум пользы для клуба. Потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Также Романо сообщает, что агент Жорже Мендеш, который представляет интересы португальца, поддерживает контакты с английскими клубами.
По слухам, Феликс потребовал трансфера из «Атлетико», в который перешёл в 2019 году из «Бенфики» за € 127,2 млн. В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста пять голов и три голевые передачи в 19 сыгранных матчах за мадридский клуб. Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Челси».
«Атлетико» одержал уверенную победу в матче с «Эльче»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 30 декабря 2022
-
20:38
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:12
-
20:11
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
19:33
-
19:33
-
19:33
-
19:26
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:46
-
18:40
-
18:34
-
18:34
-
18:31
-
18:22
-
18:16
-
18:09
-
17:59
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:31
-
17:25