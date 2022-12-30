Симеоне: пока Феликс играет за «Атлетико», я постараюсь извлечь из него максимум пользы

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о полузащитнике команды Жоау Феликсе, который в матче 15-го тура Примеры с «Эльче» (2:0) забил победный гол.

«Пока Феликс играет в нашей команде, я постараюсь извлечь из него максимум пользы для клуба. Потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Также Романо сообщает, что агент Жорже Мендеш, который представляет интересы португальца, поддерживает контакты с английскими клубами.

По слухам, Феликс потребовал трансфера из «Атлетико», в который перешёл в 2019 году из «Бенфики» за € 127,2 млн. В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста пять голов и три голевые передачи в 19 сыгранных матчах за мадридский клуб. Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Челси».

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«Атлетико» одержал уверенную победу в матче с «Эльче»:

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