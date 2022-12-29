«Атлетико» может отпустить Феликса в аренду с обязательной опцией выкупа

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может покинуть клуб уже этой зимой. Мадридский клуб готов отпустить португальского игрока в аренду этой зимой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «матрасники» хотят получить более € 100 млн за трансфер португальца, также клуб готов рассмотреть вариант аренды с обязательной опцией выкупа. В случае с арендой необходимо будет заплатить и покрыть полную зарплату игрока. Агент футболиста Жорже Мендеш был в Англии на этой неделе и уже провёл переговоры с «Челси», «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Жоау Феликса. «Атлетико» установил цену € 140 млн за игрока.