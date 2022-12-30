Артета — о Пеле: он был самым совершенным игроком, которого когда-либо видел футбол

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о смерти бразильского нападающего Пеле. Трёхкратного чемпиона мира не стало вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет.
«Всё, что я знаю о Пеле, было взято из видео и от людей, которые знали его лично. Он был тем, кто изменил измерение мирового футбола. Пеле, вероятно, был самым совершенным игроком, которого когда-либо видела игра. Это большая потеря. За последние годы у нас было две больших потери — Пеле и Марадона.
Как бразильские игроки «Арсенала» относились к Пеле? Мы говорили о нём на днях. Очевидно, они очень эмоциональны, потому что он одна из самых популярных фигур в Бразилии. Это большая потеря», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики». Видеоролик:
- 30 декабря 2022
-
23:37
-
23:35
-
23:10
-
23:09
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:19
-
22:09
-
22:00
-
21:47
-
21:43
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
21:21
-
21:15
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:12
-
20:11
-
20:04
-
20:01
-
20:00