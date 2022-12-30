Артета — о Пеле: он был самым совершенным игроком, которого когда-либо видел футбол

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о смерти бразильского нападающего Пеле. Трёхкратного чемпиона мира не стало вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет.

«Всё, что я знаю о Пеле, было взято из видео и от людей, которые знали его лично. Он был тем, кто изменил измерение мирового футбола. Пеле, вероятно, был самым совершенным игроком, которого когда-либо видела игра. Это большая потеря. За последние годы у нас было две больших потери — Пеле и Марадона.



Как бразильские игроки «Арсенала» относились к Пеле? Мы говорили о нём на днях. Очевидно, они очень эмоциональны, потому что он одна из самых популярных фигур в Бразилии. Это большая потеря», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики». Видеоролик: