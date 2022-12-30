Пеле ставят памятники по всему миру. А в Луганске есть даже музей в его честь!

Мир прощается с Королём футбола – Пеле. Но наследие великого бразильца навсегда останется с нами. Его голы, рекорды и трофеи внесли огромный вклад в развитие игры. Карьера Пеле – это история футболиста, игравшего красиво в эпоху, когда техничных ребят зачастую ломали на поле. По всей планете расположены памятники, отражающие масштаб личности бразильца. Давайте посмотрим, как в мире любят и почитают Пеле.

Отпечаток ног

Пеле оставил следы своих ног в Зале славы футбола, расположенном на самой известной арене Бразилии – «Маракане». Это произошло в 2012 году. Свои отпечатки также там оставляли многие легендарные футболисты со всей планеты: от Эйсебио до Беккенбауэра. По окончании ЧМ-2022 следы там предложили оставить Лионелю Месси.

Пеле трёхкратный чемпион мира «Для меня большая честь оставить свой след рядом с величайшими футболистами всех времён. Эти ноги повидали многое!»

Статуя в музее Пеле в Сантосе

Именно «Сантос» – главная ассоциация с клубной карьерой легенды. Там он провёл большую часть своей футбольной жизни. Неудивительно, что в одноимённом городе находится музей в честь форварда. Там же можно увидеть статую Пеле в полный рост.

Отпечаток ног Пеле Фото: twitter.com/pele

«Пеле всегда будет нашим королём, великим королём футбола», — сказал один из посетителей музея, Мурильо Жуниор.

Странный монумент в Индии

В небольшом городке в Индии под названием Гаутампура существует культ Пеле и сборной Бразилии. Как отмечают местные жители, из этого населённого пункта выросли многие индийские футболисты. «Мой дядя играл на Олимпийских играх 1948 года. В те годы Индия была большой командой в Азии. Есть много других футболистов, которые также выросли из этих мест», — отмечает местный житель по имени Арифулла. Из-за культа футбола любимой командой города стала сборная Бразилии. А главным героем – Пеле. Раз в четыре года, во время чемпионатов мира, Гаутампура окрашивается в бразильские цвета.

В честь Пеле, а также Матери Терезы и выдающегося индийского политического деятеля Бхимрао Рамджи Амбедкара в городе установлен необычный тройной памятник. Именно так жители отдают дань тем, кого почитают больше всего.

Бюст от соперника

Ещё одна скульптура в Бразилии в честь Пеле установлена в Сан-Паулу футбольным клубом «Жувентус». Руководство команды, за которую Пеле никогда не выступал, посвятило памятник забитому голу Пеле в их ворота в 1959 году. Тот мяч 18-летнего футболиста считается одним из самых красивых за всю его карьеру, но видеозаписи матча 53-летней давности нигде не сохранилось. Правда, сам бюст вышел не совсем удачным: он не очень напоминает Пеле. Но футболист всё равно остался рад такому событию: «Это случилось более 50 лет назад, а сюда пришло много детей, которые вообще никогда не видели, как я играл. Такого я не ожидал. Я очень счастлив».

Пеле Фото: flickr.com/photos/scalino

Статуя в честь 50-летия победы на ЧМ

Статуя в честь 50-летия победы на ЧМ Фото: wikimedia.org/Erico Andrei

В 2020 году Бразильская федерация футбола праздновала 50-летие победы на ЧМ-1970, совпавшее с юбилеем Пеле. В честь этого была возведена статуя легенды в натуральную величину. Пеле отсутствовал на открытии из-за проблем со здоровьем, но назвал её «идеальной». За основу был взят образ игрока из 1970 года. Руководству бразильского футбола удалось отметить два крупных события прекрасной статуей.

Музей Пеле в Луганске

В 2012 году музей Пеле основал в Луганске его поклонник – Николай Худобин. На собственные средства он собрал более трёх тысяч экспонатов, среди них – футболка и бутсы бразильца. Основой экспозиции стала коллекция футбольных реликвий, которую Худобин собирает с детства.

У входа в музей установлены бронзовый памятник Пеле и огромный футбольный мяч в честь команды «Заря». Центральное место занимает фотография Пеле и самого Худобина, сделанная в Москве в 1997 году.

Пеле был уникальным футболистом, которого любил весь мир. Это тяжело осознать в эпоху, когда даже самых лучших игроков хейтят без веских поводов. Потому что Пеле – это и есть футбол. Мир всегда будет помнить Короля, это будет находить отражение в том числе в культуре всего человечества.