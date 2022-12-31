Осинькин — о 2022 годе для «Крыльев Советов»: год нормальный, могло быть лучше. Невезение

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги 2022 года для команды.

«2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придёт. Кто хорошо работает, тому воздаётся», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков после 17 сыгранных матчей. Самарцы заняли второе место в группе B Кубка России, опередив «Зенит» и уступив московскому «Спартаку» одно очко.