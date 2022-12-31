17 лучших молодых футболистов России 2022 года. Из «Зенита» — никого

В 2022 году в силу всем известных причин в чемпионате России резко сократилось количество иностранцев. Некоторые клубы потеряли почти всех. Таким образом, приток доморощенной молодёжи в РПЛ получился в некоторой степени искусственным. Но этим шансом ещё нужно было воспользоваться. Мы составили шорт-лист претендентов на звание лучшего молодого (до 21 года) футболиста страны, а расставить их по местам предлагаем вам.

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