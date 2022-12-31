17 лучших молодых футболистов России 2022 года. Из «Зенита» — никого

В 2022 году в силу всем известных причин в чемпионате России резко сократилось количество иностранцев. Некоторые клубы потеряли почти всех. Таким образом, приток доморощенной молодёжи в РПЛ получился в некоторой степени искусственным. Но этим шансом ещё нужно было воспользоваться. Мы составили шорт-лист претендентов на звание лучшего молодого (до 21 года) футболиста страны, а расставить их по местам предлагаем вам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Определяйте лауреатов исходя из собственных ощущений и критериев!
Сергей Пиняев
18 лет, «Крылья Советов»
Саратовский вундеркинд так давно на слуху в российском футболе, что даже не верится: совершеннолетие парень отметил только в ноябре. К 18 годам за спиной у Пиняева полноценный сезон в первом дивизионе (тогда ФНЛ) и уже полтора — в РПЛ. 2022-й получился для Сергея во всех отношениях переломным: он утвердился в статусе одного из лидеров «Крыльев Советов», перенёс редкое заболевание и дебютировал в главной команде страны. Раньше него в сборной не начинал даже Акинфеев — есть новый рекорд! А впереди новые вызовы и ещё один переезд — обратно в Москву. Только непонятно: «Локомотив» в своём нынешнем состоянии — это шаг вперёд для талантливого игрока или не совсем?
Арсен Захарян
19 лет, «Динамо»
Захарян громко заявил о себе в 2021 году и заслуженно получил «Первую пятёрку» лучшего молодого футболиста России. Игровая система немца Шварца идеально способствовала раскрытию лучших качеств Арсена, а соперники ещё не всегда воспринимали его как главный источник опасности в «Динамо». В 2022-м Захарян был не столь ярок и эффективен. Очевидно, что на моральном состоянии игрока отразился срыв «трансфера мечты» в «Челси». Главное, что его не постиг «синдром Чалова», который в аналогичной ситуации надолго потух. К концу года Арсен заметно приободрился и снова разыгрался. «3+6» за клуб во всех турнирах — приличный показатель, но Захарян и сам знает, что может лучше.
Константин Тюкавин
20 лет, «Динамо»
Очевидно, что у Тюкавина первая половина сезона-2022/2023 оставила чувство неудовлетворённости. Молодой форвард проиграл конкуренцию ещё не старому, но несравнимо более опытному Смолову и явно получил меньше игровых минут, чем рассчитывал. Тем не менее свои пять голов за полугодие Константин настрелял. Самый важный — «любимому» «Спартаку» после жуткой ошибки Умярова. Больше — только у Смолова. К огорчению Тюкавина, Йоканович играет в одного нападающего. Возможно, на сборах он убедит его в необходимости сменить схему. Ну или «посадит» в запас Фёдора.
Руслан Литвинов
21 год, «Спартак»
В «Спартаке-2» Литвинов был чистым опорником. В этой же роли его видел Руй Витория. При португальце Руслану посчастливилось принять участие в двух знаменательных европобедах над «Наполи». Но пришёл Абаскаль — и увидел в молодом, цепком блондине задатки качественного центрального защитника. Соответственно, игровое время Литвинова значительно увеличилось — ведь теперь он может выйти на двух позициях в центральной оси. Если он и пропускал осенью матчи, то только по состоянию здоровья, и крайне редко. Удачно стартовал в сборной: это для нападающих 0:0 с Узбекистаном — укор, для защитников — повод для похвалы.
Даниил Хлусевич
21 год, «Спартак»
Один из самых универсальных исполнителей в современном «Спартаке». Хлусевич приходил в столичный клуб как правый полузащитник/вингер и уже в новой команде освоил смежные амплуа, попутно повысив свои оборонительные скиллы. Абаскаль не боится экспериментировать и ставить футболистов в ранее малознакомые ситуации. А Хлусевич этим перевоплощениям, кажется, только рад. Ему без разницы, где играть — он и справа, и слева, и в обороне, и в атаке полезен. Высокая выносливость и работоспособность позволяют покрывать большие расстояния и решать различные задачи на поле. Было бы странно, если бы в сборной не обратили внимание на спартаковского челнока — два матча за неё уже сыграл.
Александр Сильянов
21 год, «Ростов»
История Сильянова, с одной стороны, типична для российского футбола: воспитанник престижной академии не пригодился родному клубу. А с другой — выбивается из общего ряда. Игрока не оценили в ЦСКА, потом отфутболили из «Локомотива» — у многих молодых людей после такого опускаются руки. К чести Александра, он не сгинул в низших лигах подобно множеству менее психологически стойких ребят, а доказал свою состоятельность вдали от столицы. Нашёл своего тренера! У Карпина защитник Сильянов уже наиграл более трёх десятков матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи — неплохо для «бесперспективного»? За ощутимый игровой прогресс Карпин поощрил парня приглашением ещё в одну команду — национальную. И вряд ли кто-то скажет, что «по блату».
Артём Карпукас
20 лет, «Локомотив»
Пока «Локомотив» двигался в неизвестном направлении по вектору, заданному немецким менеджментом, в первую команду интенсивно поднимался молодняк из дубля. С уходом Цорна и компании из клуба из всей юниорской ватаги в основе остались только Худяков да Карпукас. Игра 20-летнего опорника — одно из редких светлых пятен в унылом для «Локо» году. Артём ещё в прошлом сезоне дебютировал в РПЛ, но в этом стал настоящим открытием чемпионата. По количеству отборов мяча (в среднем 4,1 за матч) Карпукас сейчас №1 во всей лиге с отрывом. Вызов в первую сборную — ещё одно подтверждение прогресса футболиста.
Даниил Денисов
20 лет, «Спартак»
Денисов родился в Петербурге и воспитывался в олимпийской школе «Зенит», но в главную команду города не попал и сегодня у болельщиков ассоциируется только со «Спартаком». Всего за полгода высокий блондин прошёл путь от героя мемов про Клаудиньо до расширенного списка сборной России. Даниил ещё в 2021-м привлекался в первую команду красно-белых, но на новый качественный уровень вышел уже в этом сезоне — во многом благодаря доверию молодого спартаковского тренера Абаскаля. Испанец нашёл Денисову место на правой бровке, и оказалось, что это — его. Гол и две результативные передачи за полсезона — годный результат для крайнего защитника.
Александр Коваленко
19 лет, «Крылья Советов»
Многие, должно быть, удивились, узнав, что за 19-летнего мальчишку из «Крыльев Советов» развернулся заочный спор между двумя национальными командами — России и Армении (в другие времена там ещё и Украина теоретически могла бы подключиться). Человек меньше года в РПЛ — и вдруг такой ажиотаж! Но Коваленко действительно ярко влетел в высший дивизион. Подтверждение тому — приглашение в «Сочи» (на тот момент вице-чемпион страны), а потом и в сборные. Александр свой выбор сделал — в пользу России. За неполные два месяца Коваленко дебютировал в национальной и молодёжной командах РФ. Причём именно в такой последовательности.
Никита Кривцов
21 год, «Краснодар»
Кривцов прилично покатался по стране, прежде чем достиг Премьер-Лиги: Дзержинск, Муром, Владимир, Томск. Да и в «Краснодаре» не сразу в основу попал — сперва пришлось в фарм-клубе свою состоятельность доказать. К первой команде креативного хавбека подтянул Гончаренко, а лидерскими полномочиями наделил Сторожук. В известной степени этому способствовал форс-мажор — массовый исход легионеров из клуба после 24 февраля. Но и Кривцов молодец — за шанс крепко уцепился. В этом чемпионате у него 13 выходов в старте и 1+3 по системе «гол+пас». И это явно не потолок — конкретику в завершении можно и нужно повышать. Игрок-то, сразу видно, тонкий и с мячом в ладу.
Даниил Худяков
18 лет, «Локомотив»
«Локомотив» напропускал слишком много мячей в первой части чемпионата — 34 (больше — только у «Оренбурга» и «Химок»). Но, если бы не Худяков, вполне мог и возглавить этот антирейтинг. Самый юный кипер РПЛ тащил в каждом матче, и помногу. Да, периодически случались «косяки», но было бы странно, если бы их не было — в 18-то лет! Только три столичных дерби в октябре Даниил посмотрел со скамейки — остальные матчи отыграл целиком. То, что даже в невероятной болтанке тренеры предпочитали взрослому мужику Гильерме юниора, говорит о психологической устойчивости последнего. С сугубо вратарскими характеристиками там тоже порядок. Вдобавок к куче сейвов Худяков ещё и результативную передачу сделал. В сезонном реестре «гол+пас» сейчас представлено два вратаря — он и Акинфеев.
Виктор Мелёхин
19 лет, «Ростов»
Мелёхин самый юный центральный защитник из числа постоянно играющих в РПЛ: только в середине декабря 19 исполнилось. Мало кто доверит столь ответственный пост на поле практически мальчишке, но Карпин свободен от этих предрассудков. А советы многолетнего столпа обороны сборной России Виктора Онопко помогают его юному тёзке быстрее расти в профессиональном отношении. За второе полугодие 2022-го Мелёхин только трижды остался в запасе по решению тренера и раз из-за бана — редкое для молодого футболиста постоянство. Тем более — защитника.
Ярослав Михайлов
19 лет, «Пари НН»
Несмотря на молодость, Михайлов успел проникнуться духом серьёзного европейского футбола: год в «Шальке» не мог не пойти на пользу игроку. Даже во второй Бундеслиге атмосфера на матчах местами в разы круче, чем в РПЛ. На «Велтинс Арену» в том сезоне по 33 тысячи ходило! После такой стажировки уверенный старт игрока в РПЛ не должен удивлять. Тем более — у профильного спеца по молодёжи Галактионова. В «Пари НН» в этом сезоне много вчерашних дублёров проявилось; Михайлов — ярче всех. Он и голевые уже раздавал (против «Спартака», ЦСКА), и сам забил «Ахмату». Если будет так продолжать, может, и понадобится ещё «Зениту».
Евгений Морозов
21 год, «Факел»
Ещё один отбракованный немецким менеджментом воспитанник «Локомотива» ярко проявил себя в Воронеже. Центральный защитник, до этого игравший в первом-втором дивизионах, начинал в «Факеле» на лавке. Но проявил терпение, характер, а когда представился шанс — воспользовался им. Начиная с 5-го тура, Евгений пропустил лишь один матч и преуспел не только в разрушении, но и в атаке. А знаете, кому он забил свой первый гол в РПЛ? Ну конечно же, «Локо», и сразу победный! А потом ещё один — «Сочи». Всего за полгода Transfermarkt более чем вдвое повысил рыночную стоимость Морозова — с € 275 тыс. до € 600 тыс. Тоже показатель прогресса.
Максим Мухин
21 год, ЦСКА
Приобретение Мухина преподносилось как огромная трансферная удача для ЦСКА и труднообъяснимый фейл «Локомотива». Перспективный кандидат в сборную достался армейцам «за копейки» (€ 170 тыс. по Transfermarkt), но сразу стал приносить ощутимую пользу. В 2022 году прогресс опорника заметно замедлился. Отчасти виной тому призыв большой группы легионеров под красно-синий флаг. Но и к самому себе претензии у Максима должны быть. Всего два матча в РПЛ за целую осень — это, конечно, не дело. Нужно прибавлять и исправлять ситуацию. Местом в этом рейтинге Мухин в большей степени обязан первому полугодию 2022-го.
Данила Хотулёв
20 лет, «Оренбург»
Хотулёв долгим и извилистым путём добирался до команды родного города — через Тольятти (академия Коноплёва) и Санкт-Петербург. Данила считается воспитанником «Зенита», но, как и подавляющее большинство воспитанников «Зенита», шансов в главной команде почти не имел. Ему ещё повезло больше многих сверстников из дубля — целых пять матчей за основу провёл. Но при Ракицком (он ещё тогда был в команде) и Ловрене стабильная практика Хотулёву в «Зените» не светила. Разве что в «двойке». Спустя 15 лет после переезда семьи в Тольятти Данила вернулся в Оренбург, помог команде подняться из ФНЛ и теперь стабильно играет в РПЛ.
Саба Сазонов
20 лет, «Динамо»
Новому тренеру «Динамо» Йокановичу пришлось в авральном порядке перестраивать оборону команды. Эта линия в межсезонье пострадала больше остальных. После ухода по разным причинам Ордеца, Бальбуэны и Евгеньева серб остался вообще без опытных людей в центре защиты. И продолжал её лепить после старта сезона. Из двух молодых «продуктов» клуба, ровесников Сазонова и Кутицкого, сложившейся ситуацией лучше воспользовался первый. Даже после экстренной докупки новых легионеров Саба сохранил за собой место в стартовом составе и уже не стесняется проявлять лидерские качества. И правильно делает — получается же!
- 31 декабря 2022
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