«Манчестер Сити» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

Сегодня, 31 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертон». Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Энди Мэдли прозвучит в 18:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке — Де Брёйне, Родри, Б. Силва — Марез, Холанд, Грилиш.

«Эвертон»: Пикфорд — Миколенко, Тарковски, Коуди, Годфри, Паттерсон — Грей, Онана, Гейе, Айуоби — Калверт-Льюин.

По итогам прошедших туров «Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 35 очков. Отставание от лидера, лондонского «Арсенала» составляет пять очков. Команда Фрэнка Лэмпарда находится на 16-м месте, у неё 14 очков.