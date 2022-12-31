«Манчестер Сити» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон».



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.75.



«Манчестер Сити» продолжает держаться на приличной дистанции от «Арсенала» и долгое время никак не может её сократить. Команда по всем параметрам считается одной из лучших не только в АПЛ, но и во всём мировом футболе, и амбиции у коллектива самые серьёзные. По всей видимости, в предстоящей встрече «горожане» попытаются добиться уверенной победы для поднятия духа, что им вполне по силам.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается «Эвертона», то в этом сезоне клуб совершенно не впечатляет, часто проигрывает без всяких шансов на успех и редко проявляет бойцовский характер, который всегда был ему присущ. Три поражения в чемпионате кряду отбросили «ирисок» в непосредственную близость к опасному сектору таблицы, и следующая потеря очков может опустить их в зону вылета.



На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать интриги, учитывая существенную разницу команд в классе и опыте. «Манчестер Сити» однозначно будет настроен по-боевому, а вот неубедительным ливерпульцам может и не хватить ресурсов для качественной оппозиции. Я считаю, что «горожане» без проблем разобьют противника и оставят свои ворота в неприкосновенности», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.78.



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