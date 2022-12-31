«Арсенал» обыграл на выезде «Брайтон»

Лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счётом 4:2.



В первом тайме отличились футболисты «Арсенала» Букайо Сака и Мартин Эдегор. Сразу после перерыва нападающий Эдди Нкетиа довёл счёт до крупного. На 65-й минуте Каору Митома сократил отставание «Брайтона», но на 71-й минуте Габриэл Мартинелли вновь упрочил перевес гостей. На 77-й минуте вышедший на замену Эван Фергюсон спас хозяев от разгрома. В самом конце встречи «Брайтон» забил ещё один гол, но после просмотра видеоповторов был определён офсайд.



«Арсенал» одержал пятую победу подряд и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 43 очка в 16 матчах. Ближайший преследователь — «Манчестер Сити», у которого 36 очков. «Брайтон» с 24 очками занимает восьмое место.



В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Брайтон» на выезде встретится с «Эвертоном». Оба матча состоятся во вторник, 3 января.