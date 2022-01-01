«Манчестер Сити» может подписать Рафинью из «Барселоны»

Бразильский футболист «Барселоны» Рафинья может перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Todo Fichajes.

Рафинья не входит в планы Хави и руководства клуба, несмотря на то что летом 2023 года «Барселона» заплатила за игрока € 58 млн. Помимо «Манчестер Сити», к Рафинье проявлял интерес «Челси», однако клуб из Манчестера является фаворитом в борьбе за игрока. Взамен «Барселона» хотела бы получить Бернарду Силву или Жоау Канселу.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 19 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах. Игрок отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Футболист также принял участие в ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии. Его команда завершила турнир поражением в четвертьфинале.