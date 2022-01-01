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«Арсенал» — пятая команда в истории Англии, набравшая 43 очка в 16 матчах

«Арсенал» — пятая команда в истории Англии, набравшая 43 очка в 16 матчах
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После 16 матчей, проведённых в текущем сезоне английской Премьер-лиги, на счету «Арсенала» 43 очка. Лишь четырём командам высшего дивизиона чемпионата Англии удалось набрать не меньшее количество очков за данный отрезок.

Подобный уровень демонстрировали «Тоттенхэм» в сезоне-1960/1961 (если бы за победу присуждалось три очка), «Челси» (2005/2006), «Манчестер Сити» (2017/2018) и «Ливерпуль» (2019/2020). В каждом случае эти команды становились чемпионами.

Вчера, 31 декабря, «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счётом 4:2 и продолжил лидировать в английской Премьер-лиге, увеличив отрыв от «Манчестер Сити» до семи очков. 3 января «Арсенал» проведёт домашний матч с «Ньюкаслом». 5 января «Манчестер Сити» сыграет с «Челси».

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