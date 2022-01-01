Родри — лидер топ-5 лиг Европы по количеству передач в 2022 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отдал больше всех передач среди игроков топ-5 чемпионатов Европы в 2022 году, сообщает Squawka.

На счету Родри 2679 передач. Второй игрок по этому показателю — Марко Верратти из «ПСЖ». Он сделал 2514 передач в 2022 году. На третьем месте — Вильям Салиба из «Арсенала» с 2498 передачами. Далее в рейтинге расположились Йозуа Киммих (2363, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (2330, «Ливерпуль»), Тьяго Силва (2217, «Челси»), Пьер-Эмили Хёйберг (2158, «Тоттенхэм»), Эрик Дайер (2138, «Тоттенхэм»), Маркиньос (2129, «ПСЖ») и Факундо Медина (2114, «Ланс»).

Родри перешёл в «Манчестер Сити» в 2019 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги игрок отметился одним голом и тремя голевыми передачами.